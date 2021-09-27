Жителю Нижнего Тагила грозит до 15 лет колонии за убийство собутыльника

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины 1975 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 13 октября 2020 года в ОП № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» обратилась местная жительница с заявлением о безвестном исчезновении её бывшего супруга, 1972 года рождения, который накануне вечером пошёл в магазин и не вернулся.

Труп мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен 24 октября 2020 года в одной из могил на кладбище посёлка Отрадный Горноуральского городского округа.

«Органами предварительного следствия было установлено, что в период времени с 22 часов 12 октября 2020 года до 13 часов 13 октября 2020 года обвиняемый, находясь по месту своего проживания (в квартире на улице Юности в Дзержинском районе Нижнего Тагила), при совместном распитии алкоголя с ранее ему незнакомым потерпевшим, в ходе ссоры нанёс последнему ножом несколько ударов по шее и в живот, после чего накинул на его шею фрагмент материи. В результате полученных ран и удушения потерпевший скончался на месте преступления», — рассказали в прокуратуре.

После этого обвиняемый с целью сокрытия следов совершённого им особо тяжкого преступления перенес тело мужчины в автомобиль и вывез в посёлок Отрадный, где на кладбище захоронил его в одной из могил.

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.