Жителю Нижнего Тагила грозит до 10 лет колонии за сломанный нос сотрудника полиции

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, около 23 часов 24 апреля полицейский патрульно-постовой службы МУ МВД России «Нижнетагильское», находясь на дежурстве, патрулировал территорию Дзержинского района Нижнего Тагила. В ходе несения службы полицейским был выявлен гражданин, распивавший алкогольные напитки в общественном месте. В целях пресечения противоправного поведения и установления личности обвиняемый был препровождён полицейским в служебный автомобиль и доставлен к отделению полиции № 17 в Нижнем Тагиле.

Однако на требование сотрудников полиции выйти из автомобиля мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ответил отказом. Более того, при попытке сотрудников полиции вывести правонарушителя из служебного транспорта обвиняемый оказал сопротивление, в ходе которого нанёс задержавшему его сотруднику полиции удар кулаком в лицо. В результате нанесённого удара стражу порядка причинены телесные повреждения в виде закрытого перелома костей носа и гематом мягких тканей в области носа.

В ходе следствия обвиняемый свою вину признал в полном объёме. Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. Санкция вышеуказанной статьи предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до 10 лет.