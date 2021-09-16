Жителю Екатеринбурга, обвиняемому в покушении на убийство семьи инвалида, грозит 15 лет колонии

Следственный комитет предъявил обвинение в покушении на убийство семьи инвалида (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ) жителю Екатеринбурга, который с ружьём ворвался к своим соседям, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, днём 3 сентября мужчина, находясь в состоянии опьянения, «на почве внезапно возникшей личной неприязни произвёл несколько выстрелов из ружья в непосредственной близости от своих соседей» — 21-летнего инвалида и его родителей.

«Только благодаря активному сопротивлению со стороны хозяина жилища и подоспевшего на помощь постороннего гражданина удалось избежать трагедии», — заявили в СКР.

Следователи ходатайствовали об аресте обвиняемого. Суд вынес решение о заключении его под стражу на 2 месяца.

Напомним, инцидент произошёл в доме на проспекте Седова в Екатеринбурге. Как рассказывала мать 21-летнего инвалида, у её сына — ДЦП, поэтому ему тяжело ходить. Её муж вместе с сыном поднимались по лестнице, когда сосед начал требовать, чтобы мужчина бросил сына и дал соседу пройти. После перепалки сосед, по словам женщины, взял ружьё, начал ломиться к ним в квартиру и три раза выстрелил, но ни в кого не попал.

Сам обвиняемый в комментарии паблику «Типичный Екатеринбург» заявил, что это отец молодого человека напал на него первым: он, по его словам, пришёл с ружьём к соседям, чтобы поговорить, а выстрелил случайно, во время драки.