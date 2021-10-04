Жителю Асбеста грозит пожизненное за изнасилование и убийство 11-летней девочки

В Асбесте 41-летнему обвиняемому в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки грозит пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Расследование дела уже завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело на рассмотрение в суд.

Согласно материалам дела, 12 ноября 2020 года в Асбесте пропала 11-летняя девочка. Через несколько дней её тело нашли закопанным под деревом. Подозреваемого задержали 15 ноября, им оказался 40-летний сотрудник ритуальной фирмы.

«Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления гражданин 1980 года рождения, более известный в определённых кругах по прозвищу Осип. В последний раз из мест лишения свободы он освободился 18 февраля 2020 года. Наказание отбывал в ИК-47 города Каменска-Уральского. В его "послужном списке" имеются криминальные эпизоды, предусмотренные статьёй 161 ("Грабёж"), 228 ("Незаконный оборот наркотических веществ"), 158 ("Кража"), 105 ("Убийство") и 162 ("Разбой") УК РФ. За колючей проволокой в общей сложности он провёл 19 лет. После выхода из тюрьмы трудился в местной ритуальной фирме», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

При допросе обвиняемый рассказал, что 12 ноября он и его знакомый употребляли наркотики. После этого он встретил незнакомую ему 11-летнюю девочку, обманом заманил её к себе в квартиру, где изнасиловал и задушил, а тело закопал недалеко от своего дома.

Мужчине предъявили обвинение в изнасиловании (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ) и убийстве (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ) лица, не достигшего 14-летнего возраста.