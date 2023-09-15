Жителям Верхней Салды удалось обжаловать в суде результаты общественных слушаний по вопросу строительства кремниевого завода

Жители Верхней Салды обратились в суд с исковым заявлением против администрации города. Салдинцы оспаривали результаты общественных слушаний по вопросу строительства кремниевого завода в «Титановой долине», а также требовали признать ряд решений муниципалитета незаконными. Коллективный иск составили порядка 50 человек. Верхнесалдинский районный суд частично удовлетворил их требования.

«Признать результаты общественных слушаний, оформленных протоколом общественных обсуждений, предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду завода по производству технического кремния, проведённых осенью прошлого года, недействительными. Признать общественные обсуждения, проведённые с 29 сентября по 30 октября 2022 года, несостоявшимися», — сообщили АН «Между строк» в Верхнесалдинском районном суде.

Напомним, что в октябре 2022 года в здании городской администрации проходили слушания по строительству в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина» кремниевого завода, который планирует запустить омская компания «Силарус». В зал, вмещающий всего 100 человек, смогли попасть далеко не все желающие высказать своё мнение. Неравнодушные к данной ситуации местные жители, оказавшиеся вне помещения, собрались на улице возле здания мэрии и устроили стихийную акцию протеста. Несколько человек были задержаны полицией, впоследствии их оштрафовали. Горожане обратились в городской суд с иском об отмене результатов слушаний. Изначально он был отклонен, но областной суд вернул дело на новое рассмотрение.

Жители Верхней Салды выступают против строительства завода, поскольку считают его вредным для человека и окружающей среды. Горожане собрали более 6 тысяч подписей против возведения предприятия в ОЭЗ «Титановая долина». Строительство завода лоббирует ООО «Силарус» — структура АО ГК «Титан», принадлежащего экс-депутату Госдумы от «Единой России» омскому бизнесмену Михаилу Сутягинскому.

Ранее «Титан» пытался построить этот завод в Омске, Новоуральске и Златоусте, но везде наталкивался на массовые протесты местных жителей. Из-за возмущения горожан свердловский омбудсмен по правам человека Татьяна Мерзлякова на пресс-конференции ТАСС заявила, что независимые эксперты проведут анализ проекта строительства кремниевого завода.

Для размещения завода в «Титановой долине» уже определён земельный участок. Также в СМИ неоднократно появлялась информация, что местные предприятия планируют увеличить число вакансий и повысить зарплаты, чтобы вступить в конкуренцию за кадры с будущим заводом.

Летом 2023 года администрация Верхней Салды была готова организовать новые общественные обсуждения, чтобы салдинцы смогли сформировать объективное мнение о проекте.

В то же время результаты экспертизы проекта кремниевого завода «Силарус», которую инициировала Татьяна Мерзлякова, не были приняты активистами. По их мнению, не было предоставлено никаких точных сведений о воздействии проекта на окружающую среду. Итоги экспертизы были озвучены как положительные, но сами документы представлены не были.