Жителям Свердловской области разрешили не носить маски на улице. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности 10 августа внёс исполняющий обязанности главы региона Алексей Орлов. Масочный режим сохраняется в общественных местах и транспорте. Документ уже вступил в силу.

Помимо этого, с сегодняшнего дня в Свердловской области увеличено допустимое количество посетителей официальных и массовых культурных, физкультурных и спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта — до 30% от вместимости.

Обновлённый указ разрешает проведение групповых занятий в фитнес-центрах с численностью участников до 20 человек и работу организаций дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта.

Также разрешена работа развлекательных аттракционов и детских игровых площадок на открытом воздухе.

По-прежнему сохраняется обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания. Прибывающие в регион из-за рубежа туристы должны иметь при себе справку, подтверждающую отсутствие коронавирусной инфекции, либо в течение трёх дней по прибытии пройти исследование и соблюдать обязательную самоизоляцию на дому до получения отрицательного результата.