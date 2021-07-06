Общество

Жителям пострадавших от потопа районов Нижнего Тагила и Горноуральского округа выплатят по 10 тысяч рублей

06.07.2021 13:47

Жителям Нижней и Верхней Салды, Нижнего Тагила и Горноуральского округа, чьи дома пострадали во время потопа, выплатят по 10 тысяч рублей на семью на первоочередные нужды, они будут осуществляется по заявлениям от пострадавших после обхода территорий и оценки ущерба, сообщает департамент информполитики региона.

По словам министра общественной безопасности Свердловской области Александра Кудрявцева, уровень воды в реке Шайтанке уже снизился. Вода ушла из жилых домов и садовых участков в селе Николо-Павловском. 

«В Верхней Салде продолжаются работы по укреплению дамбы, завезены все материалы, все места промывов восстановлены, переливов через дамбу нет. Сейчас фиксируется нормальный спад воды, она пошла на убыль. Рассчитываем, что к вечеру сегодняшнего дня вода с подтопленных жилых участков уйдёт. В Нижней Салде и в Горноуральском восстанавливаем дорожное движение», — сказал Кудрявцев. 

По данным министерства ЖКХ региона, в Верхней Салде у 400 человек до сих пор нет электричества. В Нижней Салде без света 150 человек, также отключён газопровод, поэтому газа нет в 554 частных домах. Коммуникации будут восстанавливать, когда уйдёт вода. 

Кроме того, уже началось восстановление дорог на некоторых участках. Самая сложная ситуация пока на дороге Нижняя Салда — деревня Нелоба, где вода полностью разрушила 10 метров полотна. 

Потоп в трёх территориях Свердловской области начался два дня назад после проливных дождей и гроз. В муниципалитетах введён режим ЧС, всего затоплено около 90 домов, 300 детей эвакуировали из двух затопленных лагерей. Кроме того, было остановлено железнодорожное сообщение на двух участках, так как вода размыла пути.

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