Жителям Нижнего Тагила предлагают выбрать территорию для благоустройства в 2026 году

Тагильчане могут поучаствовать в выборе объектов, подлежащих благоустройству в 2026 году. Голосование и обсуждение доступны на официальном сайте администрации города до 21 марта 2025 года, сообщает пресс-служба мэрии. Благоустройство будет проводиться в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил в 2017–2030 годах».

На обсуждение представлены пять площадок: парк Рудника имени III Интернационала, аллея Победы по улице Победы (участок от улицы Пархоменко до Восточной), территория между домами № 30, 32 по улице Чернышевского и домами № 28, 30 по улице Гвардейской, «Книжный дворик» по улице Карла Маркса, 11, и парк имени М. Горького.

Чтобы принять участие в обсуждении вариантов благоустройства городской среды и отдать свой голос в пользу одного или нескольких объектов, необходимо перейти в раздел «Формирование комфортной городской среды» официального сайта администрации города. Там же размещена подробная информация о каждой из предложенных территорий и о работах, которые планируется выполнить при их реконструкции или строительстве.

Объекты, набравшие наибольшее число голосов, будут вынесены на итоговое рейтинговое голосование. Лидер рейтинга получит федеральное финансирование.

Проголосовать можно по ссылке https://ntagil.org/komfort/