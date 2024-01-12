Жителям Нижнего Тагила предлагают выбрать территорию для благоустройства в 2025 году

Тагильчане могут поучаствовать в выборе объектов, подлежащих благоустройству в 2025 году. Голосование и обсуждение доступно на официальном сайте администрации города с 11 по 18 января 2024 года в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Список общественных пространств сформирован на основании предложений жителей города. Сбор заявок проходил с 25 декабря 2023 года по 9 января 2024 года.

В список общественных пространств вошли 15 участков: сквер в районе многоквартирных домов № 30б, 30, 32, 36 на Ленинградском проспекте, территория у здания поликлиники на улице Окунева, 30, сквер Строителей и площадь перед административным зданием на улице Окунева, 22, территория в районе многоквартирных домов № 5, 11, 13 на улице Володарского, территория, прилегающая к руслу реки Ежовки, а также пруду на реке Ежовке, парк имени Горького, территория за многоквартирными домами на улицах Землячки, 2 — Черноморская, 23, бульвар на улице Гвардейской, Парк культуры и отдыха металлургов (2-й этап), территория на пересечении улиц Носова, Низовой, Каменной, а также парк Рудника имени III Интернационала, сквер Комсомольский, сквер Пионерский, сквер Рабочей Молодёжи (верхняя часть) и Театральный бульвар.

Чтобы принять участие в обсуждении вариантов благоустройства городской среды и отдать свой голос в пользу одного или нескольких объектов, необходимо перейти в раздел «Формирование комфортной городской среды» официального сайта администрации города. Там же размещена подробная информация о каждой из предложенных территорий и о работах, которые планируется выполнить при их реконструкции или строительстве.

Парки, скверы и зоны отдыха, набравшие наибольшее число откликов, примут участие во всероссийском рейтинговом голосовании за объекты благоустройства на 2025 год.