Жителям Нижнего Тагила предлагают выбрать территории для благоустройства в 2024 году

Жители Нижнего Тагила могут поучаствовать в выборе объектов, подлежащих благоустройству в 2024 году. Голосование и обсуждение доступно на официальном сайте администрации города до 31 января 2023 года в разделе «Формирование комфортной городской среды». Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, там же можно подробнее узнать о каждой из предложенных территорий, о планируемых работах по модернизации и благоустройству, выбрать понравившийся объект и нажать «галочку» для учёта голоса.



Фото: официальный сайт администрации Нижнего Тагила / скриншот



В список общественных пространств вошли 12 объектов: участок, прилегающий к руслу реки Ежовки, а также пруд на реке Ежовке, Парк культуры и отдыха металлургов (II этап), набережная реки Межевая Утка в посёлке Висимо-Уткинск, сквер Строителей и площадь перед административным зданием, находящимся на улице Окунева, 22, площадь перед машиностроительным техникумом на проспекте Вагоностроителей, 14а, сквер в районе многоквартирных домов № 30б, 30, 32, 36 на Ленинградском проспекте, территория в районе дома № 2 на улице Землячки, Ленинградский проспект, участок от проспекта Дзержинского до улицы Чайковского (нечётная сторона), территория для благоустройства детской игровой и спортивной площадки в районе дома № 33 на улице Геологов, парк в микрорайоне Рудник имени III Интернационала, парк имени Горького и территория в пределах МКД, находящаяся на улице Строителей, дома № 5, 7, 11.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017–2024 годы» реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Согласно проекту, объекты, набравшие наибольшее количество откликов от жителей города, будут сформированы в рейтинговое голосование. Первый этап сбора мнений проходил с 17 октября по 8 ноября 2022 года.