Жителям Нижнего Тагила начали приходить уведомления об уплате налогов

В Свердловской области началась рассылка уведомлений на уплату налога на имущество физических лиц, а также неудержанного НДФЛ за 2021 год, сообщает «Областная газета». Всего будет направлено 1 млн 850 тысяч уведомлений, а общая сумма налогов составит 5,5 млрд рублей. Оплатить их налогоплательщикам нужно до 1 декабря 2022 года.

По словам начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павла Ваняшина, уведомления будут направлять в личный кабинет налогоплательщика, но если у него нет своего онлайн-кабинета, то информацию об уплате налогов отправят заказным письмом. Он отметил также, что сумма некоторых налогов может увеличиться по сравнению с 2020 годом.

«Федеральное законодательство предусматривает трёхлетний переходный период после начала применения кадастровой стоимости для налоговой базы. Для этого применяется формула переходного периода, она предполагает использование понижающего коэффициента. В первый год коэффициент 0,2, во второй — 0,4, в третий — 0,6. Мы сейчас находимся во втором периоде и применяем коэффициент 0,4. Для кого-то из физлиц сумма налога увеличится», — объяснил Ваняшин.

Сумма транспортного налога для граждан не изменится, льготы по нему получат многодетные семьи.