Жителям Нижнего Тагила и пригорода рассказали, где и когда можно законно срубить ёлку

С 18 декабря начинается традиционная новогодняя ёлочная кампания. Жители Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа, желающие приобрести дерево, могут обращаться с заявлением в ГКУ СО «Нижне-Тагильское лесничество» по адресам:



— г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, 2а, тел. 8(3435) 48-94-20;

— с. Николо-Павловское, ул. Новая, 23;

— п. Черноисточинск, ул. Кирова, 2;

— п. Висим, ул. Трудовая, 1;

— с. Башкарка, ул. Школьная, 6;

— п. Серебрянка, ул. Уральская, 18;

— п. Синегорский, ул. Набережная, 22;

— с. Петрокаменское, ул. Бебеля, 36.

Срубить ель можно только на том участке, который укажут работники лесничества. Такие места строго регламентированы законом. Обычно это площадки вдоль газопроводов, автомобильных дорог, линий электропередач и на квартальных просеках, где нет необходимости сохранять хвойный молодняк и такая рубка не наносит вреда лесному хозяйству.

Стоимость одного дерева составит:

— до 1,0 м — 65 руб. 40 коп.;

— 1,1–2,0 м — 130 руб.80 коп.;

— 2,1–3,0 м — 196 руб. 20 коп.;

— 3,1–4,0 м — 261 руб. 60 коп.:

— свыше 4 м — 327 руб.



Документом, который позволит законно транспортировать дерево, будет являться договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан. Для его заключения при себе необходимо будет иметь паспорт. Один человек может выписать не более двух елей.

В декабре начинается патрулирование лесов для обеспечения контроля за соблюдением лесного законодательства. В лесах и на дорогах общего пользования будут работать стационарные посты, а также мобильные группы, в состав которых входят сотрудники лесничества, государственный лесной инспектор и сотрудники полиции.

Отметим, за незаконную рубку елей и деревьев других хвойных пород предусмотрена административная и уголовная ответственность.