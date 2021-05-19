Жителям Екатеринбурга разрешат самостоятельно ремонтировать дороги и благоустраивать дворы

Комиссия по местному самоуправлению Екатеринбурга утвердила внесение в устав муниципалитета положения об «инициативных группах», согласно которому жители города смогут самостоятельно предлагать и реализовывать проекты благоустройства, пишет ЕАН.

Документ вступит в силу после утверждения изменений в гордуме на следующей неделе. Согласно предложенным новшествам, жители города старше 16 лет получают право самостоятельно принимать решение о благоустройстве своих домов и придомовых территорий, а также предлагать иные проекты по развитию группы. Для этого надо будет зарегистрировать инициативную группу, получить согласие жителей благоустраиваемой территории и согласовать финансирование. Достаточно будет внести из своего кармана лишь небольшую сумму — 5–10% от стоимости проекта, а остальные расходы возьмёт на себя бюджет.

«Раньше такая практика была в основном для ТОСов. С появлением инициативных групп она станет доступнее, проще в реализации для жителей», — отметил вице-спикер гордумы Виктор Тестов.

Кроме того, через инициативные группы появляется возможность решения большого числа бытовых вопросов жителей города, вплоть до ремонта дворовых дорог: бывают ситуации, когда возникает яма, которую службы благоустройства не могут заделать годами, а жители не имеют права её даже засыпать чем-либо, и механизма согласования этого вопроса раньше не было. Теперь решить такую проблему можно будет через инициативные группы.