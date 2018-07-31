Жителям Екатеринбурга навязывают страховку лифтов и крыши

В квитанциях екатеринбуржцев появится дополнительный сбор за страхование общедомового имущества — лифтов и крыши — от вандалов, пишет E1.ru.

«Мы сейчас прорабатываем со страховщиками, управляющими компаниями, собственниками жилья варианты участия в программе страхования. Это касается лифтов и кровли. Это необходимо, а потому придём к тому, что это будет обязательным. Мы видим, что лифты портят вандалы или просто перегорает оборудование. И понятно, что 2,5 миллиона на ремонт разово жильцы не соберут», — рассказал заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Владимир Гейко.

Чиновник подчеркнул, что тратить на восстановление лифтов средства капитального ремонта нельзя, однако не сообщил, сколько это будет стоить, отметив, что сумма должна быть разумной.

Напомним, с 1 июля 2018 года коммунальные услуги в Свердловской области стали дороже. Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о повышении платы на семь процентов.