Жителя Верхней Салды приговорили к реальному сроку за избиение полицейского

Верхнесалдинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который ударил сотрудника полиции. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в декабре 2023 года осуждённый в состоянии алкогольного опьянения находился в служебном кабинете МО МВД России «Верхнесалдинский», куда был доставлен по подозрению в совершении преступления. Задержанный понимал, что находится в отделении полиции и все сотрудники ведомства находится при исполнении. Несмотря на это, мужчина кинулся на полицейского и разбил ему губу. В результате оперуполномоченному уголовного розыска оказывали медицинскую хирургическую помощь.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

Суд с учётом тяжести совершённого преступления и личности виновного назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осуждённого взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.