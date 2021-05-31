Жителя Свердловской области, убившего приятеля кувалдой, приговорили к 8,5 годам колонии

В Сысертском районе Свердловской области мужчину приговорили к заключению за совершение убийства при помощи кувалды, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В суде установлено, что в ночь на 27 сентября 2020 года подсудимый выпивал со своим знакомым в доме, расположенном в садовом товариществе в посёлке Бобровском. Возник конфликт, и он сначала избил собутыльника руками и ногами, а потом, вооружившись кувалдой, четыре раза ударил ею по голове и пять раз — в область шеи, после этого ещё 14 раз ударил ножом. От ран собутыльник умер на месте. После убийства подсудимый ушёл в свой садовый домик в этом же СНТ, утром его задержали сотрудники полиции. Вину он полностью признал.
«Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", и приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима. Также он должен заплатить жене убитого 1 млн рублей компенсации морального вреда», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.