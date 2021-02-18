Жителя Свердловской области приговорили к 9 годам колонии за убийство пенсионерки топором

Артёмовский городской суд назначил местному жителю Сергею Козлову 9 лет исправительной колонии строгого режима за убийство пенсионерки при помощи топора, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 28 июня 2020 года Козлов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл к своей 87-летней соседке, чтобы попросить у неё спиртное. Отказ обидел мужчину, и он решил убить пенсионерку. Козлов взял в прихожей топор и ударил им пожилую женщину по голове, после чего оттащил её к бане.

«Заметив, что пенсионерка подаёт признаки жизни (дышит и шевелит руками), мужчина решил довести начатое до конца. Взяв в руки тот же топор, которым был нанесён первый удар, Сергей Козлов нанёс по голове соседки ещё не менее пяти ударов и не менее одного удара в область левой кисти», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Смерть женщины наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы. После убийства пьяный мужчина проник в квартиру убитой, откуда похитил спиртные напитки и продукты.

Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), а также по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище»).