Жителя Серова будут судить за избиение прохожего, сделавшего ему замечание

В Серове неработающий местный житель избил прохожего за замечание. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошёл днём 6 октября 2021 года в Серове на улице Ключевой. Работники соцпомощи раздавали бесплатные обеды малоимущим. Пожилой женщине еды не хватило. Случайный прохожий стал свидетелем этого и сделал замечание присутствующим мужчинам, которые, по его мнению, должны были уступить обед даме. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 46-летний обвиняемый возмутился упрёку и ударил потерпевшего куском шлакоблока по голове, отчего тот упал на землю.

Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Избитый мужчина был госпитализирован и несколько дней находился на стационарном лечении.

46-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Уголовное дело направлено в Мировой суд.