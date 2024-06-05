Жителя села Бродово могут приговорить к пяти годам тюрьмы за избиение полицейского

Прокуратура Пригородного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя села Бродово, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как сообщает пресс-служба ведомства, 18 марта 2024 года мужчина распивал алкогольные напитки у своих знакомых. В ходе застолья между его участниками произошёл конфликт, в результате чего обвиняемый избил одного из собутыльников, а после ушёл домой. Испуганная хозяйка дома, в котором проходило застолье, позвонила в полицию.

«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не желая быть привлечённым к административной ответственности за совершение правонарушения и не желая следовать по требованию сотрудника полиции в дежурную часть для дачи объяснения, нанёс один удар левой ногой в область груди помощника оперативного дежурного, отчего последний испытал сильную физическую боль и получил телесные повреждения», — пояснили в прокуратуре.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело было направлено в Пригородный районный суд для рассмотрения. Санкция статьи предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы сроком до 5 лет.