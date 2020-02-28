Жителя Сахалина приговорили к двум годам колонии за заражение 16-летней школьницы ВИЧ

Житель Сахалина, заразивший 16-летнюю школьницу ВИЧ, приговорён судом к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

Следствием было установлено, что обвиняемый, зная о том, что он заражён вирусом иммунодефицита человека, в период с апреля по июль 2019 года вступал с 16-летней девушкой в интимные отношения, не предупредив её о наличии у него данного заболевания, в результате чего произошло заражение несовершеннолетней ВИЧ-инфекцией.

В 2019 году в России от СПИДа (последняя стадия ВИЧ-инфекции) умерло 37 тысяч человек, а общее число ВИЧ-инфицированных сейчас составляет 1,06 млн человек.