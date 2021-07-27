Жителя Петрокаменского будут судить за оплату продуктов краденой банковской картой

Жителя села Петрокаменское будут судить за кражу 2500 рублей с банковской карты многодетной матери. Следователи уже направили в суд уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая с банковского счёта», сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В полицию обратилась жительница села, которая вместе с мужем воспитывает шестерых несовершеннолетних детей. В ходе следствия было установлено, что женщина перед уходом на работу оставила свою банковскую карту дома, чтобы дети смогли сходить в магазин за продуктами. Вечером она увидела СМС о списании небольшой суммы и поняла, что дети купили всё необходимое. Однако позже на телефон пострадавшей поступили сообщения о списании сначала 800 рублей, а затем ещё 300 рублей.

«Женщина забеспокоилась и связалась с детьми, чтобы выяснить, куда они тратят деньги. Оказалось, в магазине её сын был только один раз и, скорее всего, возвращаясь домой, потерял карту. Всего прошло шесть несанкционированных списаний денежных средств при оплате товаров бесконтактным способом в двух местных магазинах», — рассказали в ведомстве.

Полицейские установили, что похищенной картой расплачивался 47-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Когда сотрудники полиции пришли к нему домой, мужчина рассказал, что нашёл банковскую карту недалеко от магазина и решил ею воспользоваться.

С карты мужчина оплатил продукты, алкоголь, табачные изделия и купил небольшой подарок своему внуку. Позже он решил избавиться от улики и бросил карту в печь, чтобы потом её сжечь.

В ходе следствия подозреваемый возместил женщине причинённый материальный ущерб. В ближайшее время дело будет рассмотрено в Пригородном суде.