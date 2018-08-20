Жителя Петербурга хотят отправить на принудительное лечение за анекдот во «ВКонтакте»

Невский районный суд Санкт-Петербурга 20 августа начнёт рассмотрение дела Эдуарда Никитина, обвиняемого в экстремизме за посты во «ВКонтакте», со ссылкой на представляющего интересы Никитина адвоката Максима Камакина пишет «Интерфакс».

По словам Камакина, поводом для обвинения в экстремизме стали карикатура и анекдот, опубликованные его подзащитным в 2015 году. Дело по статье 282 Уголовного кодекса РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» было возбуждено в декабре 2017 года. Экспертиза усмотрела экстремизм в анекдоте, в котором один из персонажей сомневается в позитивных изменениях после выборов. Возбуждение вражды эксперты также нашли в карикатуре со словом «ватник».