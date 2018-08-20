Жителя Петербурга хотят отправить на принудительное лечение за анекдот во «ВКонтакте»

Невский районный суд Санкт-Петербурга 20 августа начнёт рассмотрение дела Эдуарда Никитина, обвиняемого в экстремизме за посты во «ВКонтакте», со ссылкой на представляющего интересы Никитина адвоката Максима Камакина пишет «Интерфакс».
По словам Камакина, поводом для обвинения в экстремизме стали карикатура и анекдот, опубликованные его подзащитным в 2015 году. Дело по статье 282 Уголовного кодекса РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» было возбуждено в декабре 2017 года. Экспертиза усмотрела экстремизм в анекдоте, в котором один из персонажей сомневается в позитивных изменениях после выборов. Возбуждение вражды эксперты также нашли в карикатуре со словом «ватник».
«Ему [Никитину] была проведена психиатрическая экспертиза, и следствие просит не привлечения к уголовной ответственности, а направления на принудительное лечение. Сегодня будет первое заседание, на котором мы заявим ходатайство об исключении экспертиз из дела как недопустимых доказательств, потому что они основаны на домыслах. Если суд наше ходатайство удовлетворит, других доказательств вины не будет», — сказал Максим Камакин.