Жителя Новоуральска оштрафовали на полмиллиона рублей за комментарий о терроризме во «ВКонтакте»

В Новоуральске местного жителя признали виновным в публичном оправдании терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), Центральный окружной военный суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По словам старшего помощника руководителя регионального СУ СКР Александра Шульги, в марте 2019 года подсудимый оставил три комментария под постом в соцсети «ВКонтакте». Позже психолого-лингвистическая судебная экспертиза выявила в них признаки публичного оправдания терроризма.

В квартире подозреваемого провели обыски, его самого отправили на психиатрическую судебную экспертизу. Сам мужчина полностью признал свою вину.