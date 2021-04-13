Жителя Новоуральска оштрафовали на полмиллиона рублей за комментарий о терроризме во «ВКонтакте»

В Новоуральске местного жителя признали виновным в публичном оправдании терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), Центральный окружной военный суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
По словам старшего помощника руководителя регионального СУ СКР Александра Шульги, в марте 2019 года подсудимый оставил три комментария под постом в соцсети «ВКонтакте». Позже психолого-лингвистическая судебная экспертиза выявила в них признаки публичного оправдания терроризма.
В квартире подозреваемого провели обыски, его самого отправили на психиатрическую судебную экспертизу. Сам мужчина полностью признал свою вину.
«Выявили и задокументировали противоправные действия жителя ЗАТО сотрудники полиции из центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Свердловской области. Собранные по данному факту материалы представители МВД передали в региональный Следственный комитет, специалисты которого довели дело до судебного процесса», — прокомментировал уголовное дело руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.