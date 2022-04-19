Жителя Нижнего Тагила задержали в аэропорту Санкт-Петербурга с партией наркотиков (ВИДЕО)

В Санкт-Петербурге на пункте предполётного досмотра был задержан житель Нижнего Тагила с партией наркотических веществ. При досмотре у 22-летнего тагильчанина была найдена курительная трубка для использования наркотиков, сообщили в отделе информации и общественных связей УТ МВД России по СЗФО. При дальнейшем досмотре с использованием служебной собаки были изъяты пластмассовые упаковки из-под таблеток с кристаллообразным веществом бежевого цвета и таблетками голубого цвета, имеющими специфический запах. Криминалистическое исследование выявило, что в смеси содержится около 66 граммов наркотических веществ.

Полицейские установили, что мужчина в настоящий момент не работает и имеет непогашенную судимость, связанную с незаконным оборотом наркотиков. Запрещённые вещества он приобрёл в Санкт-Петербурге и планировал перевезти их в Нижний Тагил.

В настоящее время следствием Линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Фигурант дела заключён под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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