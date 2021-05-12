Жителя Нижнего Тагила задержали по обвинению в мошенничестве через сайты объявлений

Сотрудники отдела уголовного розыска управления МВД России по городу Саранску задержали жителя Нижнего Тагила, подозреваемого в совершении мошенничества, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Мордовия.

О хищении денежных средств в полицию сообщил 34-летний житель Саранска — по его словам, на сайте «Авито» он нашёл объявление о продаже сувенирного ножа «Николай II» 1870 года.

«Связавшись с продавцом, мужчина договорился о перечислении ему предоплаты в сумме 7 тысяч рублей. После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь. В ходе проводимых мероприятий полицейские установили его личность. Им оказался 32-летний житель Нижнего Тагила», — рассказали в полиции.

В ходе выезда в служебную командировку 8 мая оперативниками уголовного розыска подозреваемый был задержан и доставлен в Мордовию. По его словам, сувенирного ножа у него никогда не было, а объявление он разместил целенаправленно с целью совершения преступления.

В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы, устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.