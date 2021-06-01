Жителя Нижнего Тагила с лунатизмом отправляют служить в армию

В Нижнем Тагиле местного жителя призывают в армию с лунатизмом, пишет E1.ru. С четырнадцати лет молодой человек начал ходить во сне, уже шесть лет у него случаются приступы лунатизма: он встаёт, ходит по квартире, может попытаться выйти на улицу. Раньше за ним следила мама, теперь он живёт с девушкой и она контролирует его ночное поведение.

«Кроме ночных хождений, он начал часто и активно разговаривать во сне. Мог закричать, а утром уже ничего не помнил. Никаких стрессов или потрясений перед тем, как всё это началось, вроде бы не было. Мы обращались к неврологу и психиатру в нашей местной поликлинике, но нас успокоили: ничего страшного, у многих подростков это бывает. Я просила дать нам направление к каким-нибудь специалистам в Екатеринбург, чтобы пройти обследование. Мне отказывали. Тогда я обратилась в платную клинику, там с моих слов поставили диагноз, выписали препараты, которые улучшают сон», — рассказала мама призывника.

Сейчас тагильчанину двадцать лет, год назад он окончил техникум. Отсрочка от армии по учёбе закончилась, и осенью ему пришла повестка. При прохождении комиссии в военкомате парень рассказал о лунатизме. Никаких медицинских документов по поводу необычного диагноза у него не было, кроме детской выписки из коммерческой клиники. Призывник попросил направить его на обследование, чтобы узнать причину ночных прогулок.

«Тогда психиатр призывной комиссии поставил под вопросом диагноз "шизоидное расстройство". Сына отправили в психиатрическую больницу на обследование. Обследование он проходил амбулаторно, диагноз, конечно, не подтвердился, но в тот призыв сыну дали отсрочку, чтобы он к следующему призыву сделал обследование. Мы спрашивали: где пройти это обследование? К каким именно специалистам обращаться? Нам ответили, что мы должны искать специалистов сами», — рассказывает мама молодого человека.

Однако из-за карантина и перепрофилирования многих отделений больниц под пациентов с COVID-19 записаться на обследование не получилось. Перед очередным призывом тагильчанин и его мама снова начали искать, где можно пройти обследование, чтобы всё-таки выяснить причину патологии. Удалось найти специалиста: записались на платный приём в больницу № 40 в Екатеринбурге к сомнологу.

«Сомнолог мне объяснила, что само по себе хождение во сне права на отсрочку не даёт. Если бы в эти моменты он был опасен для окружающих или для самого себя — брал бы нож, кидался на людей или пытался спрыгнуть с балкона, — тогда, конечно, это была бы серьёзная патология. Я удивилась: если он будет ходить ночами по казарме, как на это отреагируют сослуживцы? Но врач ответила, что чуть ли не половина людей — лунатики», — рассказала мама.

При этом врач объяснила, что нужно сделать исследование — электроэнцефалографию (ЭЭГ), чтобы выявить причину лунатизма и выяснить, нет ли эпилепсии. В большинстве случаев эпилепсия — непризывной диагноз. Призывник записался на ночную ЭЭГ на 29 июня в Берёзовском в Институте мозга. Результаты исследования будут готовы только через несколько дней, однако к этому времени он уже должен явиться на призывной пункт в Егоршино.

«В военкомате нам сейчас сказали: не принёс документы к началу призыва — значит, годен. Но мы просто не знали, где пройти. Почему нам ещё в прошлый призыв не дали никаких направлений от военкомата?» — возмущена мама призывника.

В военном комиссариате Нижнего Тагила и Пригородного района Свердловской области пояснили, что призывнику при первоначальной постановке на учёт в 2017 году была присвоена категория годности А — «годен к службе в армии».

«Весной 2020 года ему была определена категория годности Г — "временно не годен к военной службе". Гражданин был направлен врачом-психиатром на дополнительное медицинское обследование и по его результатам был признан психически здоровым», — пояснил военный комиссар Александр Вострилов.

При призыве осенью 2020 года молодой человек заявил жалобу на головную боль и был направлен врачом-неврологом на дополнительное медицинское обследование. Врач-невролог определил ему категорию годности Б-4 — «годен к военной службе с незначительными ограничениями».

В текущий призыв молодой человек не согласился с категорией годности из-за сомнамбулизма. Никаких документов он не предоставил, объяснив, что не прошёл обследование из-за ограничений, связанных с пандемией, рассказали в военкомате.

«Призывная комиссия вновь выслушала жалобы гражданина на состояние здоровья, после чего ему было определено время для предоставления в военный комиссариат медицинских документов, подтверждающих его диагноз. Только после предоставления таких документов врач-невролог будет иметь законные основания для направления его на дополнительное медицинское обследование. Результаты обследования гражданин обязан предоставить в медицинскую комиссию при явке по повестке 31 мая. То, что призывник не успеет пройти обследование и будет призван, не соответствует действительности, так как решение о призыве гражданина призывная комиссия не принимала. У него есть возможность, реализуя своё конституционное право на получение медицинской помощи, предоставить в военный комиссариат любые сведения о своём состоянии здоровья», — заключили в военкомате.