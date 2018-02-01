Жителя Нижнего Тагила приговорили к реальному сроку за пьяную езду

Жителя Нижнего Тагила приговорили к лишению свободы на 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Первый раз он был привлечён к ответственности за пьяную езду (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ) в июле 2016 года. Тогда ему был назначен штраф в сумме 30 тысяч рублей, рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Дзержинского района.

31 августа 2017 года мировой судья Дзержинского района вновь осудил Колотовкина Р. за управление транспортным средством в состоянии опьянения и приговорил к 300 часам обязательных работ, к которым он так и не приступил. Вместо этого в октябре прошлого года мужчина вновь сел пьяным за руль. На третий раз его приговорили к реальному сроку. Тагильчанин проведёт в колонии-поселении 9 месяцев. Кроме того, Колотовкина лишили водительских прав на 3 года.