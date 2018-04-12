Жителя Нижнего Тагила отправили в колонию строгого режима за неуплату алиментов

Мировой судья судебного участка № 1 Дзержинского судебного района Нижнего Тагила 11 апреля вынес приговор по уголовному делу в отношении Павла Р., признанного виновным в неоднократной неуплате алиментов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе судебного следствия гособвинитель представил доказательства того, что с октября 2017 года по март 2018 года подсудимый неоднократно, без уважительных причин уклонялся от исполнения судебного решения о взыскании алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка, в результате чего образовалась задолженность в сумме свыше 48,8 тысячи рублей.

С учётом представленных сведений о личности подсудимого, который ранее был неоднократно судим и совершил преступление в период отбытия наказания по предыдущему приговору, суду было предложено назначить наказание в виде реального лишения свободы.

Мировой судья приговорил мужчину к наказанию в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.