Жителя Нижнего Тагила осудят за избиение росгвардейца

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в ночь с 1 на 2 мая 2021 года в Нижнетагильский отдел вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Свердловской области поступил сигнал «тревожной кнопки» из кафе. Водитель роты полиции отдела, находясь на дежурстве, прибыл по вызову в здание кафе, расположенное на улице Вагоностроителей. В результате выезда сотрудником вневедомственной охраны был задержан обвиняемый, который нарушал общественный порядок в кафе и, находясь в алкогольном опьянении, приставал к гражданам.

В целях пресечения противоправного поведения и установления личности обвиняемый был препровождён полицейским в служебный автомобиль и доставлен к отделению полиции № 17. В помещении дежурной части отдела полиции задержанный мужчина, не желая быть привлечённым к административной ответственности, напал сзади на полицейского, с силой ударив его по лицу зажатой в кулак пластиковой банковской картой. При попытке полицейского защититься, обвиняемый схватил полицейского за средний палец левой руки и, продолжая борьбу, стал его выкручивать.

В результате применённого насилия стражу порядка причинены телесные повреждения в виде ссадины и кровоподтёка в области нижнего века правого глаза и закрытого перелома диафиза основной фаланги пальца.

В ходе следствия обвиняемый свою вину признал в полном объёме. Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. Санкция вышеуказанной статьи предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до 10 лет.