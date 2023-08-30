Жителя Нижнего Тагила осудили в Саратовской области за избиение бойца Росгвардии

Энгельсский районный суд Саратовской области вынес приговор 34-летнему жителю Нижнего Тагила за избиение сотрудника Росгвардии. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в ноябре 2021 года тагильчанин зашёл в один из магазинов в городе Энгельсе, где совершил административное правонарушение — мужчина находился в помещении без лицевой маски.

В результате потасовки с бойцом Росгвардии обвиняемый ударил представителя органов правопорядка по лицу. После чего на тагильчанина составили административный протокол за нарушение антиковидного режима, а позже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, и угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Приговором Энгельсского районного суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.