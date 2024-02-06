Жителя Нижнего Тагила оштрафовали за шеврон с черепом

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила оштрафовал местного жителя Андрея З. за шеврон на куртке с изображением черепа. Инцидент произошёл ещё 26 сентября 2023 года у магазина «Монетка» на Черноисточинском шоссе. Как говорится в материалах суда, мужчина «публично демонстрировал на верхней одежде на левом рукаве куртки шеврон круглой формы с изображением черепа и костей белого цвета на чёрном фоне, внешне схожий с эмблемой 3-й танковой дивизии СС “Мёртвая (Адамова) голова”, чем нарушил положения ст. 1 ФЗ № 114 от 25 июля 2002 года “О противодействии экстремистской деятельности”». На мужчину был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

Свою вину Андрей в суде признал, но заявил, что не знал о том, что данное изображение является нацисткой символикой. В итоге суд назначил ему штраф в размере 1300 рублей.