Жителя Нижнего Тагила оштрафовали за ношение кастета

Сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский привлекли к административной ответственности жителя Нижнего Тагила, у которого был обнаружен кастет. По информации пресс-службы Управления на транспорте МВД по УрФО, владелец оружия был установлен при выходе из тоннеля железнодорожного вокзала при проверке багажа. Мужчина пояснил полицейским, что нашёл кастет в микрорайоне Выя весной 2016 года.

«Кастет был изъят и направлен на исследование. Оно показало, что предмет относится к холодному оружию ударно-раздробляющего действия, изготовлен промышленным способом», — пояснили в ведомстве.

На тагильчанина был составлен протокол по статье 20.8 КоАП РФ «Нарушение правил приобретения, хранения, перевозки, ношения оружия». Санкции данной статьи предусматривают штраф от 500 до 2 000 рублей.