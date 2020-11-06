Жителя Нижнего Тагила оштрафовали на 25 тысяч рублей за применение насилия в отношении представителя власти

В Нижнем Тагиле суд признал ранее не судимого местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и оштрафовал его на 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Свердловской области.

Следствием и судом установлено, что вечером 16 мая 2020 года подсудимый, находившийся в магазине в состоянии алкогольного опьянения, совершил административное правонарушение. В связи с этим сотрудник полиции, находившийся в форменном обмундировании при исполнении служебных обязанностей, представился гражданину и попросил его проехать в ОП № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» для установления личности и составления протокола об административном правонарушении.

«На данное требование гражданин отреагировал вспышкой агрессии и с целью избежать привлечения к административной ответственности применил в отношении стража порядка физическое насилие», — рассказали в СК.

Собранные следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Отмечается, что подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.