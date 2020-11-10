Жителя Нижнего Тагила лишили водительских прав из-за шизофрении

Прокуратура Пригородного района Нижнего Тагила лишила мужчину водительских прав из-за медицинских противопоказаний, сообщает пресс-служба ведомства.

«По итогам проверки прокуратуры был найден водитель, страдающий тяжёлым психическим расстройством в форме хронической параноидной шизофрении. При этом мужчина имел право на управление легковыми автомобилями, небольшими и средними грузовиками, мопедами, трициклами и квадроциклами», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура направила в Ленинский районный суд Нижнего Тагила административный иск в отношении мужчины о лишении прав.