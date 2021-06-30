Жителя Нижнего Тагила будут судить за незаконный оборот наркотиков из Китая

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, который обвиняется в контрабанде и незаконном обороте наркотических веществ из Китая, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в феврале этого года обвиняемый нашёл интернет-магазин по продаже наркотиков в Китае, где он познакомился с неустановленным лицом, находящимся на территории иностранного государства. Неизвестный отправил тагильчанину посылку с 25 граммами синтетического наркотика, которая прибыла в отделение почты города в марте.

«Неустановленное лицо с целью сокрытия информации о содержащемся в отправлении наркотическом средстве предоставило в таможенный орган ложные сведения о наименовании товара, а именно содержимое отправление именовано в качестве товара для личного пользования как насадка для зубной щётки», — рассказали в прокуратуре.

Местного жителя 18 марта задержали сотрудники таможни при попытке получить посылку в отделении почтовой связи и изъяли её содержимое, пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.