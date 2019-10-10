Жителя Крыма арестовали по подозрению в подготовке теракта

В Симферополе суд на два месяца арестовал местного жителя Олега Приходько. Мужчину подозревают в подготовке теракта на полуострове.

Как пишет ТАСС, обвинение 60-летнему Приходько пока не предъявлено. Следствие запросило арест, поскольку обвиняемый может скрыться, воспользовавшись украинским паспортом.

Согласно материалам дела, полиция обнаружила в гараже у Приходько тротиловую шашку, металлический корпус от огнетушителя, поражающие элементы и запал. Обвиняемый не признал свою вину. На суде он заявил, что в его гараже была мастерская по производству кованых решёток.

По версии адвоката, взрывчатые вещества Приходько могли подбросить.