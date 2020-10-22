Жителя Краснотурьинска приговорили к 10 годам колонии строгого режима за избиение собственного деда-инвалида

Краснотурьинский городской суд приговорил 31-летнего местного жителя к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за избиение собственного деда, сообщает пресс-служба СК России по Свердловской области.

Следствием СКР и судом было установлено, что подсудимый с 2015 года стал проживать со своим дедом-инвалидом, который в последние годы перестал сам себя обслуживать, в связи с чем внук начал ухаживать за дедом. Периодически внук злоупотреблял спиртным, и в эти моменты проявлял агрессию по отношению к беспомощному деду. В ходе расследования установлено 2 эпизода причинения подсудимым деду ударов руками, в результате чего здоровью потерпевшего был причинён вред средней тяжести. Кроме того, в начале 2020 года внук избил пожилого родственника настолько сильно, что соседи вынуждены были вызвать для пострадавшего «скорую помощь». Спасти жизнь потерпевшего, доставленного в больницу, врачам не удалось.

Собранные следственным отделом СК по городу Краснотурьинск доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).