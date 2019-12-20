Жителя Краснодара задержали за одиночный пикет у памятника Дзержинскому

В Краснодаре жителя города Виталия Молоданова сегодня задержали за одиночный пикет, который он проводил возле бюста Феликса Дзержинского, со ссылкой на экс-координатора местного филиала «Открытой России» Яну Антонову пишет «МБХ Медиа».

«У нас сегодня мужчина вышел к бюсту Дзержинского с плакатом: "Чекисты хуже фашистов". Его зовут Виталий Молоданов. Это тот самый бюст, на который 4 года назад активист Виктор Чириков в День чекиста прикрепил крест, за что получил 15 суток», — рассказала Антонова.

Отмечается, что в этот момент к памятнику с венками направлялись силовики, которые сразу задержали Молоданова.

Свою акцию мужчина приурочил ко Дню работника органов безопасности, который отмечается 20 декабря. В СССР этот праздник был более известен под названием День чекиста. 20 декабря 1917 года была образована ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия.