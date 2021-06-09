Жителя Каменска-Уральского, расстрелявшего остановочный комплекс, отправили в колонию

В Каменске-Уральском местный житель приговорён к 1 году и 10 месяцам колонии за вандальное повреждение остановочного комплекса, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Согласно материалам дела, 23 февраля 2020 года около 15:30 пьяный мужчина из пневматического пистолета Anics-101 не менее двух раз выстрелил в сторону павильона остановки общественного транспорта «Выставочный зал» возле дома на проспекте Победы, 60. Пулями были разбиты два антивандальных стекла остановочного комплекса, тем самым имуществу МКУ «Управление городского хозяйства» был нанесён ущерб.