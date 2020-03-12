Жителя Каменска-Уральского приговорили к 7 годам колонии за убийство шумного соседа

В суде Каменска-Уральского (Свердловская область) вынесен приговор мужчине, который расправился со своим соседом за его шумное поведение, сообщил старший помощник главы регионального СУ СК Александр Шульга.

В материалах дела уточняется, что подсудимый объяснил свою личную неприязнь к убитому тем, что тот часто пил, нарушал общественный порядок, собирал шумные компании, попрошайничал, портил имущество и подбрасывал мусор. В июле 2019 года, когда сосед в очередной раз пьяный шумел, обвиняемый пришёл к нему и несколько раз ударил головой о стену, а потом бросил на пол. От черепно-мозговой травмы пострадавший вскоре умер в больнице.