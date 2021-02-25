Жителя Каменска-Уральского приговорили к 2,5 годам колонии после угрозы убить жену болгаркой

В Каменске-Уральском местному жителю назначили 2 года и 6 месяцев колонии за то, что он угрожал убить жену болгаркой, сообщает пресс-служба управления ФССП по Свердловской области.

Бытовая ссора произошла в октябре 2020 года. Женщина восприняла угрозу своего мужа убить её болгаркой буквально и обратилась в полицию. Показания соседей пары подтвердили её заявление — по словам свидетелей, муж неоднократно бил жену.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 117 («Истязание»), части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). После приговора судебные приставы арестовали шлифовальную машину, которой угрожал мужчина, в доход государства.