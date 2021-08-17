Жителя Ивделя приговорили к 6 годам колонии-поселения за ДТП с тремя погибшими

Ивдельский городской суд назначил водителю Toyota Land Cruiser, по чьей вине погибли две маленькие девочки и их отец, 6 лет колонии-поселения с лишением права управлять автомобилем на срок 2 года 6 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

ДТП с тремя погибшими произошло утром 7 февраля на трассе Ивдель — ХМАО. Водитель Toyota после совершения обгона попутного автомобиля не перестроился на свою полосу и продолжил ехать по встречке, где и столкнулся с Kia JD, в котором ехала семья с двумя детьми. В итоге девочки 8 и 10 лет погибли на месте, а их отец скончался в больнице 15 февраля. Мама получила серьёзные травмы, но выжила.

Устроившего аварию водителя признали виновным по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух или более лиц»).