Жителя Ивановской области обвинили в недоносительстве

Против жителя Иванова возбудили уголовное дело по статье о несообщении о преступлении, введённой в соответствии с «законом Яровой», со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Ивановской области пишет «Интерфакс».

По версии следствия, 21-летний подозреваемый из общения с приятелем в соцсети узнал, что тот принимает участие в деятельности незаконного вооружённого формирования в Ираке и Сирии. Он не передал эту информацию компетентным органам, отметили в ФСБ.

Фигуранту дела грозит либо штраф (до ста тысяч рублей или в размере шестимесячного дохода), либо до года принудительных работ, либо до года лишения свободы.