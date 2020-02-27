Жителя Екатеринбурга, устроившего 1 января стрельбу из автомата, приговорили к 200 часам обязательных работ

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к 200 часам обязательных работ 49-летнего мужчину, устроившего 1 января этого года стрельбу из автомата, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу.

Инцидент произошёл во дворе на улице Тверитина, видео стрельбы по случаю наступления Нового года было опубликовано в интернете свидетелями инцидента. Позднее прокуратура Свердловской области сообщила, что мужчина произвёл из автомата СК-АК-103 шесть выстрелов в воздух.

Личность правонарушителя была установлена оперативниками уголовного розыска отдела полиции № 7 УМВД России по Екатеринбургу, он был задержан. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).