Жителя Екатеринбурга приговорили к 5 годам колонии за мошенничество на 7 млн рублей

В Екатеринбурге местного жителя признали виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Согласно материалам дела, бывший менеджер-оптовик сумел похитить рыбную и мясную продукцию на сумму более 7 млн рублей. Случаи мошенничества происходили в 2018–2019 годах. Мужчина, действуя от имени вымышленных предпринимателей и юридических лиц, предлагал фирмам-поставщикам приобрести у них оптовые партии товара. В ходе переговоров и деловой переписки он использовал оформленные на подставных лиц сим-карты, поддельные печати организаций и фейковые электронные почтовые ящики, а также представлялся разными именами.

В результате поставщики отгружали товар до получения денег, а мужчина успешно перепродавал полученную продукцию. Как рассказали в ГУ МВД по Свердловской области, ранее он занимался поставками мясной и рыбной продукции, поэтому знал, как вести диалог с поставщиками, чтобы не вызвать подозрений. Лично груз он не забирал — посылал водителя, которому и отгружали товар.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил мошеннику наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.