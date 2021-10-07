Жителя Екатеринбурга приговорили к 3 годам колонии-поселения за стрельбу на рынке

В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю за причинение вреда здоровью с применением оружия на Новомосковском рынке, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Согласно материалам дела, 13 июня 2020 года обвиняемый со своим знакомым приехал на Новомосковский рынок. У него возник конфликт с работником рынка, который плохо отремонтировал ему сотовый телефон, однако деньги назад возвращать отказался. Разговор перерос в драку, во время которой обвиняемый трижды ударил оппонента по голове, а потом достал травматический пистолет. Тот в ответ тоже достал травматический пистолет, но воспользоваться им не успел, так как оппонент открыл огонь первым, выстрелив в противника 14 раз.
Телефонному мастеру были причинены телесные повреждения в виде многочисленных пулевых ранений, в том числе в области жизненно важных органов, что, согласно экспертному заключению, квалифицировано как вред здоровью средней тяжести.
«Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор Титову. Он признан виновным по п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия". Суд назначил ему 3 года колонии-поселения. Кроме того, суд взыскал с осуждённого в пользу потерпевшего 200 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, а также 10,7 тысячи рублей – в качестве возмещения расходов на лечение», - сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.