Жителя Екатеринбурга приговорили к 3 годам колонии-поселения за стрельбу на рынке

В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю за причинение вреда здоровью с применением оружия на Новомосковском рынке, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Согласно материалам дела, 13 июня 2020 года обвиняемый со своим знакомым приехал на Новомосковский рынок. У него возник конфликт с работником рынка, который плохо отремонтировал ему сотовый телефон, однако деньги назад возвращать отказался. Разговор перерос в драку, во время которой обвиняемый трижды ударил оппонента по голове, а потом достал травматический пистолет. Тот в ответ тоже достал травматический пистолет, но воспользоваться им не успел, так как оппонент открыл огонь первым, выстрелив в противника 14 раз.

Телефонному мастеру были причинены телесные повреждения в виде многочисленных пулевых ранений, в том числе в области жизненно важных органов, что, согласно экспертному заключению, квалифицировано как вред здоровью средней тяжести.