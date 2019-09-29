Жителя Екатеринбурга осудили на 12 лет за попытку сбыть 85 килограммов наркотиков

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил к 12 годам колонии строгого режима местного жителя за попытку сбыть 85 килограммов синтетических наркотиков.

По информации Znak.com, наркотики мужчина перевозил из Москвы в Свердловскую область автотранспортными организациями. Вещества он хранил на съемных квартирах. А затем перевозил в специально снятое складское помещение.

«В ходе обысков на складе изъято 70 килограммов наркотиков, а позже в тайнике в лесополосе обнаружено еще 15 килограммов. Согласно экспертному заключению, изъятое признано высококонцентрированным наркотическим средством синтетического происхождения», — сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве уточнили, что обнаруженных веществ хватило бы на приготовление более 1,5 миллиона разовых доз.