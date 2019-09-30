Жителя Екатеринбурга будут судить за изнасилования двух несовершеннолетних девочек

В суд передано уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Екатеринбурга, которого обвиняют в изнасиловании двух девочек 13 и 11 лет.

Как пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления, преступления были совершены в конце апреля — начале мая 2019 года. В первом случае, по версии обвинения, молодой человек выследил 13-летнюю девочку у магазина, проводил её до подъезда и там «совершил инкриминируемое ему деяние». Вторую жертву обвиняемый заметил в маршрутном автобусе.

«Он вышел вместе с девочкой на остановке, а затем в малолюдном месте совершил против этого ребёнка преступление сексуального характера», — сообщили в СКР.

В ведомстве уточнили, что подозреваемому предъявлено обвинение в по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера в отношении малолетней, совершённые с применением насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).