Жителя Берёзовского приговорили к 15 годам колонии за растление троих детей

Берёзовский городской суд отправил отца троих детей в колонию за насилие над родными детьми, пишет Ura.ru.

По версии следствия, жертвами 34-летнего Анара Екаева стали два сына и дочь. Известно, что в начале февраля 2020 года дети сами рассказали о случаях насилия, старшему из пострадавших детей 10 лет. Жена Екаева о случившемся не подозревала. Супруги состояли в официальном браке, и все трое детей общие. После рассказа детей мужчину арестовали и отправили в СИЗО, обвинив в трёх эпизодах насильственных действий сексуального характера (ч. 4 ст. 132 УК РФ) и истязании (ст. 117 УК РФ).

Суд приговорил Екаева к 15 годам колонии строго режима. Также с осуждённого суд взыскал 800 тысяч рублей на возмещение морального вреда детям.