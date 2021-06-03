Жителя Асбеста, пытавшегося убить случайную прохожую, приговорили к 15 годам колонии

В Асбесте местный житель приговорён к 15 годам лишения свободы за совершение разбойного нападения на женщину в центре города и покушение на её убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.﻿﻿﻿

По версии следствия, вечером 17 января 2021 года подсудимый, будучи пьяным, возле дома на проспекте Ленина, 13 напал на проходившую мимо женщину, избил её руками и ногами, а после этого, сжав шею и угрожая убить, завёл во двор, по пути ударив головой о стену.

Во дворе дома мужчина решил убить её и начал душить. Когда он увидел, что женщина не подаёт признаков жизни, он полностью раздел её, хотя на улице стоял мороз. Тело подсудимый закопал в снегу, а одежду и вещи пострадавшей забрал с собой. Женщина выжила благодаря тому, что пошла на хитрость: понимая, что оказывать сопротивление у неё нет сил, она притворилась мёртвой.

«Уходя с места происшествия, обвиняемый похитил принадлежащие девушке вещи на общую сумму 29 тысяч рублей, в том числе находившиеся у неё в сумочке деньги в сумме 5 тысяч рублей, предназначавшиеся на оплату обучения. После того как нападавший удалился, потерпевшая добралась до своей знакомой и сообщила ей о произошедшем криминальном происшествии, едва не стоившем ей жизни», — рассказали в региональном СУ СК России.